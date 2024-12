Parlamento confirma fim das inspecções obrigatórias de motociclos

Iniciativas propostas pelo PSD contaram apenas com a abstenção do Livre e da Iniciativa Liberal.

O Parlamento uniu-se nesta quinta-feira à tarde para afastar de vez as inspecções periódicas obrigatórias de motociclos e permitir que estes veículos motorizados passem a poder usar todos os corredores destinados a transportes públicos, tal como o PÚBLICO avançou. Os dois projectos de lei do PSD foram aprovados com os votos favoráveis de todas as bancadas parlamentares, à excepção do Livre, que se absteve sobre o fim das inspecções periódicas, e da Iniciativa Liberal que, na votação relativa à circulação dos veículos na faixa bus, também se absteve.