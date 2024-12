Gouveia e Melo em campanha de farda: ninguém cala o almirante

Vem sendo apontado como um potencial candidato às presidenciais de 2026 e, mais recentemente, surge como favorito ao cargo por na sondagem da Intercampus. O almirante Gouveia e Melo ainda não confirmou uma possível candidatura e tem evitado falar sobre o assunto, mas, esta quinta-feira, aproveitou a sua presença nas IV Jornadas de Defesa + Saúde Militar, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, para responder a alguns comentadores que tentam "menorizar o papel das Forças Armadas" no processo de vacinação. "Não foi só logística, não foi só uma folha de Excel e não era qualquer militar que fazia aquilo", garantiu, em declarações transmitidas pela CNN Portugal. O almirante está a fazer a pré-campanha de farda?

