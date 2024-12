Sérgio Sousa Pinto: “Soares dizia-me: ‘Tive contra mim o melhor do PS’”

Sérgio Sousa Pinto tinha 26 anos quando foi eleito eurodeputado, na lista encabeçada por Mário Soares que, depois de ser Presidente da República durante dois mandatos, decidiu voltar à política activa. Tornaram-se amigos em Bruxelas. Em entrevista ao PÚBLICO, quando se cumprem 100 anos sobre o nascimento do político, Sérgio Sousa Pinto recorda como conviver com Mário Soares foi "um privilégio inconcebível" e das lições de Soares sobre como um líder se deve sempre rodear dos "melhores" apesar de "darem muito trabalho". Mário Soares desafiou uma vez Sérgio Sousa Pinto a candidatar-se a secretário-geral do PS, o que nunca aconteceu. Agora, uma candidatura a Presidente da Assembleia da República, de que já se falou nos bastidores do PS, já se lhe "aflorou ao espírito".

