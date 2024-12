Inovação, ambição e unicórnios

A distinção de Lisboa como Capital Europeia da inovação é prova de que o trabalho levado a cabo com a fábrica de unicórnios elevou a ambição do ecossistema para um patamar de excelência

A nossa capital já teve vários nomes: Allis-Ubo, al-Ushbuna, Olissippo. Até chegarmos a Lisboa, estas mudanças são a marca de todos os que por cá passaram. No ano passado, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, relembrava que Allis-Ubo foi o nome que os fenícios deram à cidade quando a fundaram: significa porto seguro. Este contexto histórico prova que a cidade teve sempre em si aberto um convite à multiculturalidade, ao progresso, ao empreendedorismo e à inovação.

É com base nestas características que Lisboa, e por extensão Portugal, tem vindo a criar nos últimos dois anos um projecto de desenvolvimento do ecossistema de inovação centrado na ambição e no impacto, com o intuito de colocar o nosso país entre os melhores no palco internacional. A distinção da cidade enquanto capital da inovação é prova concreta de que a visão, a estratégia e o trabalho que tem sido levado a cabo com a fábrica de unicórnios elevou a ambição do ecossistema para um patamar de excelência, que tem resultado num impacto muito além das fronteiras portuguesas. Agora, torna-se necessário especializar e dar escala ao ecossistema, construir pontes entre os vários pólos de inovação em território nacional e internacional, e dar aos empreendedores e às empresas as ferramentas que precisam para conseguir traçar o seu caminho na expansão para novos mercados. É crucial para o país interligar as várias comunidades empreendedoras e unir este ecossistema em torno do que podemos fazer, não numa cidade só, mas a partir deste pequeno grande país na ponta ocidental da Europa.

Quando surge a questão do que tem sido feito de diferente em Lisboa, e se há os chamados unicórnios na capital, os factos falam por si: em apenas dois anos, são 12 unicórnios internacionais que fazem parte de mais de 60 hubs tecnológicos com operações em Lisboa, anunciando 14 mil novos empregos. Desde 2022, não só se quintuplicou o número de novas startups apoiadas por ano num curto espaço de tempo, contamos também com um programa pioneiro para scaleups (startups que já têm um negócio rentável e estão na fase de ganhar escala) em Portugal que já ajudou 40 scaleups de elevado potencial, que no total levantaram 309 milhões de euros em financiamento e empregam 1305 pessoas. A partir de Lisboa, estas empresas já começam a ser reconhecidas noutras geografias pela sua capacidade de inovar e, acredito, serão os nossos futuros unicórnios portugueses.

Tal não seria possível, claro, sem pensamento e visão estratégicos: criar espaços e oportunidades, promover sinergias dentro do ecossistema, identificar potencial e dar vida às ideias. A energia da esfera de inovação em Lisboa é palpável ao andar pelas ruas da cidade – do Beato ao Saldanha, passando por Alvalade – com três bairros de inovação e uma rede de hubs especializados que atraem novos projectos, talento e investimento. Mas, mais que isso, é visível e assinalado lá fora: estamos no top 10 dos hubs europeus mais inovadores do Financial Times, para além do título já referido de Capital Europeia da Inovação.

A capital tem os braços abertos à inovação com uma fábrica que, em tão pouco tempo, começa a dar frutos bem visíveis, apoiando e transformando grandes ideias em empresas de relevo internacional. Em média, uma startup demora mais de 6 anos a chegar ao estatuto de unicórnio. Os contextos sociais e económicos são um desafio para esta missão de criar as condições para o surgimento de unicórnios nacionais e, por isso, é preciso dar asas a todas as ideias que tenham uma base que permita sonhar, através de incentivos, programas, criando escala e com uma forte aposta na especialização e cooperação. Este esforço também se traduz na resolução dos problemas que os cidadãos enfrentam nas cidades modernas. Por exemplo, a fábrica de unicórnios tem a decorrer, em conjunto com o município, um dos maiores prémios de inovação social da Europa, com prémios num valor total de 360 mil euros para os projectos que possam trazer soluções inovadoras nas áreas da educação, saúde e integração de migrantes.

Há sempre quem tente desvalorizar o sucesso alcançado e, assim, nivelar por baixo a ambição e limitar a nossa capacidade colectiva de inovar. No entanto, o futuro pertence aos audaciosos que trabalham todos os dias para criar novas oportunidades. Queremos trabalhar com todo o sector para interligar as várias comunidades empreendedoras e unir este ecossistema em torno desta aspiração de fazer cada vez mais e melhor, e assim juntar o país à “Liga dos Campeões”, tornarmo-nos uma referência e um dos grandes pólos internacionais de inovação, que se traduza em mais emprego, mais investimento e melhor qualidade de vida. O caminho de Portugal enquanto país líder na inovação só se vai poder fazer em conjunto, com ambição.