Sismo de magnitude 7 atinge a Califórnia

Um sismo de magnitude 7 na escala de Richter atingiu esta quinta-feira, 5 de Dezembro, a zona costeira do estado da Califórnia, no Oeste dos Estados Unidos da América.

O abalo ocorreu pelas 10h44 locais (18h44 em Portugal continental) e teve o seu epicentro a 13 quilómetros de profundidade, no Pacífico, a cerca de 70 quilómetros a sudoeste da cidade de Ferndale, condado de Humboldt, Califórnia.

Na sequência do sismo, o Centro de Alerta para Tsunami dos EUA chegou a emitir avisos para a zona costeira dos estados da Califórnia e do Oregon, que entretanto já não estão em vigor. "Permaneça atento e tenha as precauções habituais junto do mar", lê-se no último comunicado da autoridade norte-americana.

O governador da Califórnia está neste momento reunido com equipas de resposta a emergências da região. Não há, para já, registo de feridos ou danos.

O sismo foi sentido até à zona da Baía de São Francisco, 350 quilómetros a sul de Ferndale.