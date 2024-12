Polícia investiga Presidente da Coreia do Sul por “traição”

The Presidential Office / VIA REUTERS

A Agência Policial Nacional da Coreia do Sul abriu esta quinta-feira uma investigação por “traição” que visa o Presidente do país, Yoon Suk-yeol, e a outras figuras do Governo e das Forças Armadas sul-coreanas, no âmbito da declaração de lei marcial de terça-feira à noite, que levou os militares a cercarem a Assembleia Nacional e a proibirem “todas as actividades políticas”.