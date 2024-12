Macron recusa demissão e anuncia “governo de interesse geral” nos próximos dias

O Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou que irá nomear nos próximos dias um “governo de interesse geral”, que representará “todas as forças políticas do arco da governação” com o objectivo de apresentar um orçamento do estado em 2025, num discurso ao país transmitido pela televisão francesa. Na comunicação, Macron acusou ainda os partidos de esquerda da Nova Frente Popular e o partido de extrema-direita União Nacional de “cinismo” e de se terem “unido numa frente anti-republicana” contra o Governo.

