Barnier vai apresentar a demissão do cargo de primeiro-ministro de França

O primeiro-ministro de França, Michel Barnier, prepara-se para formalizar esta quinta-feira de manhã o pedido de demissão da chefia do Governo, no Palácio do Eliseu, junto do Presidente do país, Emmanuel Macron. A decisão, já esperada, surge na sequência da moção de censura aprovada na véspera pela maioria dos deputados da Assembleia Nacional.

Apresentada pela França Insubmissa, a moção recebeu os votos favoráveis dos partidos que compõem o bloco de esquerda, a Nova Frente Popular, e do partido de direita radical e extrema União Nacional, de Marine Le Pen, assim como os seus aliados do grupo parlamentar UDR, antiga ala pró-Le Pen d'Os Republicanos.

Em causa, segundo os promotores da iniciativa parlamentar, esteve o facto de o Governo de Barnier ter forçado a aprovação da lei de financiamento da segurança social, mesmo sabendo que não tinha votos suficientes na câmara baixa do Parlamento francês para a aprovar e com ameaças de ambos os partidos de que aprovariam uma moção de censura caso o fizesse.

Político experiente, do espaço ideológico do centro-direita, antigo ministro e figura destacada da política europeia dos últimos anos, Michel Barnier tinha sido nomeado para o cargo por Macron, em Setembro, numa alegada jogada do Presidente para agradar à União Nacional, o partido mais representado na Assembleia, que acabou por se abster na votação de nomeação do novo primeiro-ministro.

A escolha de Macron foi, no entanto, muito criticada pela Nova Frente Popular, plataforma de partidos de esquerda e vencedora das eleições legislativas, realizadas em Julho.

Desde essa altura que a esquerda ameaçava uma moção de censura ao novo Governo. Uma primeira moção de censura, apresentada no início da legislatura, foi chumbada devido à falta de votos favoráveis, que corresponderam ao número de deputados dos partidos de esquerda na Assembleia Nacional.

A queda do Governo e a iminente demissão do primeiro-ministro lançam um dos motores da União Europeia para mais uma crise política de grandes proporções e de efeitos imprevisíveis.

Impedido de marcar novas eleições legislativas até Junho de 2025 e sem apoios óbvios na Assembleia, Macron terá de decidir os passos seguintes, que podem passar pela nomeação de outro chefe do Governo.

O tempo corre contra o Presidente e contra o próximo executivo, já que é necessária a aprovação de um orçamento até ao dia 1 de Janeiro do próximo ano.

Mathilde Panot, líder do grupo parlamentar da França Insubmissa, garantiu esta quinta-feira, citada pelo Le Monde, que a Nova Frente Popular vai votar contra qualquer nome proposto por Macron que não venha do bloco de partidos de esquerda.

O Presidente francês vai falar ao país nesta quinta-feira às 20h (19h em Portugal continental) para anunciar os seus planos.