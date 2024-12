Porto: depois do hotel, a Lapa tem o seu parque urbano. Novos projectos vão demorar

Câmara inaugurou espaço verde – o último possível no centro da cidade, diz Moreira – e baptizou-o com o nome de Mário Soares. Há várias medidas para continuar a mudar a zona, mas ainda estão no papel.

“Temos aqui um resumo de todo um programa político. Temos um parque urbano, a ligação à estação de metro, habitação social, habitação acessível e um equipamento desportivo”, descreve o vereador do urbanismo da Câmara Municipal do Porto (CMP) Pedro Baganha. “De repente, em redor da Lapa, criou-se uma nova centralidade com projectos distintos”, nota, ao PÚBLICO, no final da inauguração da nova área verde no coração do Porto, que decorreu nesta quinta-feira.