Depois do despejo, o centenário Armazém dos Linhos vai para loja provisória

Em Agosto, quando falaram com o PÚBLICO sobre o aviso que receberam em 2020 dando conta de que o contrato de arrendamento do estabelecimento comercial que gerem não seria renovado pelo novo senhorio, Filipa Pinto Basto e a irmã Leonor olhavam para o futuro com muitas dúvidas por desfazer. As duas são as proprietárias, desde 2011, de um negócio com quase 120 anos, o Armazém dos Linhos, que está na Rua de Passos Manuel, no coração do Porto, num edifício que ocupa quase um quarteirão inteiro que tem novos donos. Desde essa altura, o prédio, onde também estavam outras lojas históricas, foi-se esvaziando e o prazo para as duas irmãs fazerem a mudança do negócio para outro sítio foi encurtando. No Verão, tinham a indicação de que a saída estava marcada para Dezembro. Agora, têm mais um mês para sair, mas, depois disso, as chaves têm de ser devolvidas. Já sabem qual será o seu destino a curto prazo, só que ainda estão longe de chegar a uma solução definitiva. Em Janeiro, o Armazém dos Linhos vai para um espaço provisório, durante seis meses, até que seja encontrada uma loja maior e com renda com valor ajustado à realidade das proprietárias.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt