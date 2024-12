Câmara de Lisboa passa antigo Cinema Império de equipamento cultural a religioso e aprova obras que alteram o edifício

Há já muitos anos que as telas coloridas, pintadas à mão e com cenas dos filmes em cartaz, deixaram de cobrir a fachada do antigo Cinema Império. A derradeira sessão comercial ocorreu no último dia do ano de 1983, concretizando o desfecho então pressentido, após um período de agonia que as grandes salas da “sétima arte” viviam já naquela época. Quase uma década depois, em 1992, e com alguma polémica à mistura, o edifício situado numa esquina da Avenida Almirante Reis com a Alameda Dom Afonso Henriques passaria a servir de templo da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD). Mais de três décadas passadas, a conversão está oficializada.

