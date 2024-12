Maria e Francisco voltaram a ser “reis” em 2024

Portugal é, há seis anos consecutivos, liderado por Marias e Franciscos. Estes voltaram a ser os nomes mais escolhidos em 2024, com Maria, que não é destronada desde 2004, a constar no registo de 4295 meninas; já Francisco foi o nome dado a 1270 rapazes.

Segundo o Instituto dos Registos e Notariado, ao longo deste ano já foram registados 62 mil bebés. E, embora haja nomes para todos os gostos, há tendências que se observam inalteradas. Como o segundo nome mais popular para meninas: Alice voltou a essa posição, com 992 meninas a receberem o nome. No terceiro lugar, encontra-se Benedita, com 973 preferências. O top 10 inclui ainda Matilde, Leonor, Carolina, Aurora, Camila, Margarida e Beatriz.

Nos rapazes, depois de Francisco, o nome mais comum foi Lourenço (1040), seguido por Tomás e Vicente (ambos com 1036). Os dez nomes mais escolhidos incluem ainda João, Duarte, Afonso, Gabriel, Miguel e Santiago.

Os dez nomes mais escolhidos para raparigas

Maria (4295)

Alice (992)

Benedita (973)

Matilde (942)

Leonor (913)

Carolina (709)

Aurora (697)

Camila (598)

Margarida (586)

Beatriz (551)

Os dez nomes mais escolhidos para rapazes

Francisco (1270)

Lourenço (1040)

Tomás (1036)

Vicente (1036)

João (1027)

Duarte (1012)

Afonso (978)

Gabriel (851)

Miguel (839)

Santiago (782)