“Na escola, há liberdade de expressão”

No quinto episódio de Ponto de Luz, podcast independente da rede PÚBLICO, falamos sobre liberdade de expressão, decisão e participação política.

Catarina Furtado recebe Maria Demétrio, 15 anos, aluna na Escola Secundária D. Inês de Castro, em Alcobaça, e Pedro Pinho, professor de Filosofia, Psicologia e Filosofia, no Externato Santa Clara, no Porto.

O relatório de 2023 da ONG Artigo 19 é claro: uma em cada duas pessoas, 53% da população, vive sob o jugo de regimes opressores, proibida de expressar-se livremente. Metade do mundo vive sem liberdade de expressão. Na outra metade, fala-se de um direito por vezes banalizado e até usado para justificar discursos de ódio. Discute-se o gender gap e porque os rapazes são mais permeáveis aos extremismos.

A partir de que idade é que sentimos ter direito à nossa opinião e às nossas decisões cívicas e políticas? E será que 50 anos depois do 25 de Abril, todos e todas exercemos já em pleno os nossos direitos, ou as desigualdades continuam a ser um obstáculo?

O podcast Ponto de Luz, de Catarina Furtado, junta adolescentes e professoras e professores de todo o país, que não se conhecem, para falar sobre Cidadania e Direitos Humanos, ao mesmo tempo que se expõe o papel da escola actual e da educação formal na construção de cidadãos completos.

