Amber Heard “encantada” com gravidez de segundo bebé

A actriz Amber Heard está à espera de bebé, confirmou um porta-voz da artista à revista People: “Ainda estamos no início da gravidez, por isso não queremos entrar em muitos pormenores nesta fase. Basta dizer que Amber está encantada tanto por ela como por Oonagh Paige.”

A estrela de Aquaman, de 38 anos, é mãe de uma menina de três anos e meio, Oonagh Paige, que nasceu a 8 de Abril de 2021, fruto de uma gestação de substituição, tendo a sua chegada sido anunciada três meses mais tarde.

Na altura, a actriz explicou que, quatro anos antes, decidira que “queria ter um filho”. Mas, observou, queria fazer isso nos seus “próprios termos”. Já com a bebé ao colo, a actriz desabafou: “Agora aprecio o quão radical é para nós, como mulheres, pensar sobre uma das partes mais fundamentais dos nossos destinos dessa maneira. Espero que cheguemos a um ponto em que seja normalizado não querer uma aliança para ter um berço.”

Agora, a revista People dá a entender que Heard terá optado por levar ela a gravidez adiante. Não há informações sobre se será resultado de uma fertilização in vitro.

Amber Heard está a residir em Madrid desde o fim do processo legal que a opôs a Johnny Depp, com quem foi casada. Heard acusou Depp de violência doméstica; o actor contrapôs com uma acção por difamação, que acabaria por ganhar.

A actriz acabaria por pôr um ponto final numa história que fez correr tinta, com uma publicação no Instagram a 19 de Dezembro de 2022, em que assumia a descrença no sistema jurídico americano. “Defendi a minha verdade e, ao fazê-lo, a minha vida, tal como a conhecia, foi destruída. A vilificação que enfrentei nas redes sociais é uma versão ampliada das formas como as mulheres são re-vitimizadas quando se chegam à frente.”