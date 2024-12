Para 2025, Pantone escolhe Mocha Mousse como cor do “conforto”

O castanho pode não ser a cor na ponta da língua quando surge a pergunta sobre preferência: azul, roxo, vermelho ou mesmo o menos consensual amarelo facilmente lhe ganham. No entanto, a cor representa sustentabilidade, saúde, nutrição e fiabilidade, com várias empresas a escolherem essa tonalidade quando pretendem impor uma imagem de confiança.

A Pantone, porém, embora tenha elegido a cor para o próximo ano, optou por uma tonalidade mais clara e “leve”, a Mocha Mousse, que avalia ser a cor de que as pessoas necessitam para enfrentar o próximo ano. “Vivemos numa época em que há tanta coisa a acontecer que é mais séria, digamos assim, e, ao mesmo tempo, não queremos nada pesado”, explica Laurie Pressman, vice-presidente do Pantone Color Institute, citada em comunicado. “Queremos alguma paz. Queremos sentir-nos satisfeitos... Por isso, esta cor é leve e arejada. Sim, é um castanho, mas não é um castanho pesado.”

E continua: “Apoiados no nosso desejo de prazeres quotidianos, Pantone 17-1230 Mocha Mousse exprime um nível de indulgência ponderada. É sofisticado e exuberante, mas, ao mesmo tempo, um clássico despretensioso.”

Para representar visualmente a tonalidade seleccionada para 2025, a Pantone escolheu uma cremosa sobremesa de chocolate, apresentada numa taça de vidro. Descreve o comunicado: “Mocha Mousse alarga as nossas percepções dos castanhos, que deixam de ser humildes e terrestres para se tornarem aspiracionais e luxuosas. Infundida com uma elegância subtil e um requinte terroso, Mocha Mousse apresenta um toque de glamour discreto e de bom gosto. Um tom castanho saboroso, Mocha Mousse envolve-nos com o seu calor sensorial.”

A primeira vez que a Pantone escolheu a Cor do Ano foi no final de 1999, em vésperas de um novo milénio. Desde então, a Pantone influencia o desenvolvimento de produtos em múltiplas indústrias: moda, mobiliário, design industrial, design gráfico, etc.. O processo de selecção da Cor Pantone do Ano, explicam, requer uma consideração atenta e uma análise de tendências; para chegar à escolha, os especialistas em cor do Pantone Color Institute correm o mundo à procura de novas influências de cor.

Há um ano, foi eleito o Peach Fuzz, a prometer “aconchego”, enquanto no ano anterior tinha sido escolhido o Viva Magenta, em busca de um “novo caminho arrojado”.