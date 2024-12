“O hoje não se repete” diz, em japonês, uma gravura no restaurante de Lucas Azevedo em Lisboa. Por isso, somos convidados a atacar o milho frito com manteiga de miso e a esquecer o omakase.

Ao fundo da sala do Ryoshi, o restaurante que Lucas Azevedo (ex-Bonsai e ex-barra japonesa do Praia no Parque) abriu na Rua da Boavista, em Lisboa, há um nicho na parede e, nele, uma gravura de caligrafia japonesa. “Foi um dos antigos chefs do Bonsai que, quando soube que eu ia abrir um restaurante, pediu a um monge japonês para a escrever: ‘O hoje não se repete. É aqui e agora’. Todo este espaço é vivido nessa essência.”