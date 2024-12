A Vida Portuguesa abre loja temporária em Nova Iorque

A loja d’A Vida Portuguesa na antiga livraria Férin, no Chiado, já está a funcionar em pleno. E em Janeiro ruma a Nova Iorque, com um espaço temporário a convite da MoMA Design Store.

Depois de ter sido obrigada a encerrar a primeira loja da marca, na Rua Anchieta, em Lisboa, A Vida Portuguesa conseguiu manter-se no Chiado, ocupando o espaço da antiga livraria Férin, encerrada no ano passado. Abriu em Agosto, ainda a funcionar apenas no piso superior — mas agora a loja da Rua Nova do Almada surge “em todo o seu esplendor”, com quase 400m2 distribuídos pelos dois pisos a funcionar em pleno.

“Numa das mais belas lojas antigas do Chiado, no coração de Lisboa, onde o comércio sempre foi o mais chic, preservámos 180 anos de livraria e descemos mais um andar, agora repleto de belos móveis antigos resgatados de outras lojas que se foram, de novo com as prateleiras cheias de produtos fabricados em Portugal inteiro”, anuncia a empresa de Catarina Portas em comunicado.

A outra grande novidade está reservada para 2025: a partir de 8 de Janeiro, A Vida Portuguesa chega a Nova Iorque a convite da design store do Museu de Arte Moderna (MoMA). Durante oito semanas, até 10 de Março, a marca leva até à cidade norte-americana uma mostra da “essência de Portugal”, com “espaços dedicados” na MoMA Design Store no Soho e na loja Midtown na 53rd Street, em frente ao museu.

A loja “apoia a missão” do MoMA “de educar o público sobre arte moderna e bom design”, ao procurar “artistas, designers e fabricantes de todo o mundo” que produzam “objectos que correspondam a critérios de design cuidadosamente considerados”, sendo “o único lugar” onde “tudo é aprovado pelos curadores” do museu.

De acordo com a nota de imprensa, A Vida Portuguesa criou “um conceito de mostra pioneiro” em colaboração com a MoMA Design Store, em que “cada produto apresentado conta a sua história”. “Uma oportunidade única de experimentar o espírito de Portugal em Nova Iorque, por tempo limitado.”