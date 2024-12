TAP sobe no ranking das melhores companhias aéreas da AirHelp

A TAP Portugal subiu duas posições no AirHelp Score 2024, ranking que a empresa internacional de tecnologia de compensação de passageiros aéreos desenvolve e publica todos os anos. A transportadora portuguesa ficou em 29.º lugar na lista para este ano, a melhor posição desde 2019 (nos dois anos seguintes, devido à pandemia, o ranking não foi publicado).

A classificação global da empresa, no entanto, até baixou relativamente ao ano passado — de 7,16 para 6,97 — pressionada pela descida da pontuação na gestão de reclamações (de 7,8 para 7), um dos três factores avaliados. Apesar da subida ligeira na qualidade do serviço (de 7,9 para 8) e da pontualidade (de 5,7 para 5,9), este último factor continua a ser o pior classificado na TAP.

Publicado desde 2015, o AirHelp Score combina a “base de dados de estatísticas de voos” da empresa, “dezenas de milhares de comentários e avaliações de clientes”, e “a sua própria experiência no tratamento de queixas de clientes sobre perturbações nos voos”, numa metodologia que avalia os três factores para cada companhia área (109 no total).

Neste ano, pela primeira vez desde 2016, a Qatar Airways não lidera o ranking, caindo para a segunda posição, com uma classificação geral de 8,11. O topo do pódio é ocupado em 2024 por uma companhia aérea europeia, a Brussels Airlines, que sobe 11 lugares em relação ao ano passado (8,12). Em terceiro lugar surge a norte-americana United Airlines (8,04).

Olhando para cada factor em particular, a Oman Air surge como a companhia área mais pontual, enquanto a Tunisair é a pior (em 19.º e 109.º lugares, respectivamente). Já na qualidade de serviço, sobe ao topo a Emirates e, na gestão de reclamações, a Air Serbia (55.º e 10.º).

A islandesa Play é a companhia low cost melhor classificada, em quinto lugar (7,89). Entre outras companhias áreas de baixo custo, a Vueling Airlines surge 51.º (6,48), a Ryanair em 54.º (6,33), e a easyJet em 82.º (5,32).

No Verão, a AirHelp tinha divulgado a outra lista que lança anualmente, dedicada aos melhores aeroportos do mundo. Portugal surge bem em baixo na lista, com os aeroportos do Porto, Faro, e Lisboa a ficarem, respectivamente, em 117.º, 185.º, e 234.º lugar do ranking de 2024.