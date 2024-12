Pronto para voltar à sala de audiências?

A próxima audiência no tribunal já está marcada com o regresso de Accused ao AXN.

Accused está de volta ao canal AXN para a sua segunda temporada, com novos casos, novas personagens e histórias emocionantes e carregadas de dilemas morais.

Tal como na temporada anterior, os espectadores são confrontados com um novo caso por resolver a cada episódio, onde a moral e os preconceitos são postos à prova, assim como as experiências de vida de cada um. Cada história tem início numa sala de tribunal com um arguido, sem que os espectadores saibam nada sobre o crime cometido e as circunstâncias que conduziram à sua acusação.

Produzida por nomes aclamados da indústria, com actores sonantes e com grandes elogios dos críticos, Accused destaca-se pela sua abordagem única. Cada episódio é um thriller envolvente, que explora diferentes tipos de crimes, com palco em cidades distintas e sempre com um elenco completamente novo.

O primeiro episódio acompanha a vida de Lorraine, uma medium que tenta ajudar um casal na procura incansável do seu filho desaparecido, que é acusada de fraude. Já o segundo episódio conta a história de uma enfermeira acusada de homicídio involuntário após um trágico acidente que resulta na morte de uma criança. O incidente, que ocorreu enquanto ela tentava ajudar o filho de uma amiga em perigo, leva a consequências devastadoras, o que força a personagem principal a confrontar o seu passado e as pessoas em quem confiava.

E se fosse você?

Sente-se no sofá e assista à segunda temporada de Accused, a partir do dia 5 de Dezembro – e todas as quintas-feiras –, às 22h55, no canal à AXN.