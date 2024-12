A mesma história, um novo capítulo

Numa indústria dinâmica que se alimenta de criatividade e rigor, a Openbook posicionou-se desde sempre como um farol de descoberta para aqueles que procuravam inovação e uma visão criativa própria. Criada em 2007 como um escritório de arquitectura, o grupo rapidamente evoluiu para um centro de excelência multidisciplinar. Para reflectir essa mutação, a Openbook engloba hoje cinco empresas distintas: a Openbook Architecture, a Openbook Real Estate, a Openbook Studio, a Openbook Engineering e a Openbook Design. O rebranding apresentado não é apenas uma mudança de visual: a estratégia adoptada reflecte uma abordagem holística e especializada do grupo, que oferece serviços integrados em quase todos os espectros.

50 por cento Em 2025, a Openbook deve crescer novamente a sua facturação em cerca de 50 por cento

Um passo em frente

Na essência deste rebranding está o objectivo de posicionar a empresa como um conjunto de especialidades independentes, que fomentam a sua própria inovação, mas colaborando de forma orgânica em diferentes projectos. Cada entidade do grupo Openbook opera assim de forma autónoma no seu segmento de mercado - seja ele estratégia de imobiliário, criatividade de marcas ou a precisão da engenharia - e, quando combinadas, criam sinergias que oferecem projectos integrados e soluções feitas à medida. Este reposicionamento permite que o grupo responda de forma detalhada a clientes de vários segmentos, enquanto continua a oferecer a projectos globais a sua habitual qualidade e capacidade de inovação.

Esta transformação dá-se num momento de crescimento notável. Com uma previsão de facturação de 10 milhões de euros, em 2024 - um aumento de 70 por cento face ao ano anterior -, o grupo continua na sua estratégia ambiciosa de crescimento: a equipa aumentou em 48 por cento no ano passado, atingindo um total de 90 trabalhadores entre as cinco empresas. Com 27 novos projectos assegurados em 2024, a expansão internacional já é uma realidade, nomeadamente em territórios como o Espanha, França, Indonésia, Dubai, Angola, Vietname e Luxemburgo. Com este sucesso, as previsões para 2025 são ainda mais ambiciosas: o grupo espera aumentar a sua facturação entre os 35 e os 50 por cento já no próximo ano. A Openbook não só redefiniu o seu posicionamento, como continua a moldar o seu impacto global.

No seu portefólio tem projetos na Europa, Ásia e África.

Paulo Jervell, partner da Openbook, explica que "este lançamento é um reflexo das grandes ambições que o grupo tem para o futuro. Com esta nova nomenclatura, vamos consolidar um posicionamento multidisciplinar que nos vai permitir ser mais competitivos noutros os segmentos e mercados, mas o ADN com que desenvolvemos os projectos, esse será o de sempre: qualidade, criatividade, inovação e uma grande responsabilidade para com as necessidades e aspirações dos nossos clientes. Queremos estar à frente do mercado e consolidar a nossa liderança no sector.”

Projecto para Ritz, levado a cabo pela Openbook Projecto para Galp, levado a cabo pela Openbook Projecto para Nestlé, levado a cabo pela Openbook Projecto para Miniclip, levado a cabo pela Openbook Eduardo Montenegro Projecto Hospital Luz Saúde Vila Real, levado a cabo pela Openbook Projecto de casa, no concelho de Cascais, levado a cabo pela Openbook Projecto para Novo Banco, levado a cabo pela Openbook Modelo 3D do projecto da zona residencial Kronos Parque das Nações, levado a cabo pela Openbook Projecto para VdA, levado a cabo pela Openbook Fotogaleria Projecto para Ritz, levado a cabo pela Openbook

A excelência no centro de tudo

A capacidade da Openbook de combinar criatividade e excelência já teve o seu reconhecimento diversas vezes. Em 2024, o grupo recebeu distinções de relevo como o Loop Design Awards, na categoria “Office of the Year” com o projecto para o Head Office da Galp, ou os INT Awards e ARCHITIZER A+AWARDS, ambos distinguindo​ o projecto Pool Bar do Hotel Ritz, na área da hotelaria. Estes prémios reflectem o esforço do grupo na criação de projectos criativos e funcionais, que têm um destaque visual e que também sobrevivem ao teste do tempo.

Nos cinco pilares do grupo, a qualidade de serviço define-se de diversas formas. Na Openbook Architecture, o foco está em equilibrar a criatividade e a qualidade, de modo que os espaços apresentem um destaque estético, sem esquecer a sua funcionalidade. A Openbook Real Estate combina estratégia e análise financeira, oferecendo aos seus clientes apoio na aquisição, financiamento e criação de valor a longo prazo. A Openbook Studio enriquece os projectos com soluções de interiores exclusivas, desde o conceito inicial aos detalhes finais, combinando função e emoção. A Openbook Design defende a excelência do branding e ambientes gráficos, dando vida a espaços através de sinalética, grafismos e estratégias de marca. E, por fim, a Openbook Engineering transforma todas estas ideias em realidade, não só com a precisão técnica necessária, mas igualmente com uma gestão de projectos atenta.

27 novos projectos Em 2024, o grupo ganhou 27 novos projectos

Sobreviver ao teste do tempo

Soluções para hoje que continuam a ser referências amanhã. Esta é uma das principais preocupações da Openbook, que para isso tem na sua génese os mais importantes valores: a excelência, integridade, ética, criatividade e colaboração. Estes estão presentes em todos os projectos, desde uma renovação de escritórios a projectos residenciais high-end. A utilização de metodologias inovadoras como a do BIM (Building Information Model) prova de igual forma o compromisso da Openbook com a inovação tecnológica, assegurando que todos os projectos são não só visualmente distintos, mas também eficientes operacionalmente.

Com a sustentabilidade sempre presente, a Openbook integra também normas ESG (Environmental, Social e Governance) em todos os seus projectos. Desde projectos de escritórios certificados LEED-Gold (Leadership in Energy and Environmental Design) a interiores WELL Platinum – a mais alta certificação de saúde e bem-estar –, o grupo demonstra que está na vanguarda da concepção de espaços conscientes tanto ambiental como socialmente, respondendo assim às exigências do mundo actual. Além disso, a aposta em metodologias inovadoras, como a do já referido BIM (Building Information Model), reforça o compromisso com a eficiência energética, a redução de desperdício e a criação de ambientes mais resilientes. Estes esforços não só promovem um impacto positivo no meio ambiente, mas também reflectem o compromisso da Openbook em construir um futuro mais sustentável para as próximas gerações.

Uma sinergia entre empresas A Drummer, unidade criativa da Lift, foi a responsável pelo rebranding da Openbook, que incluiu estratégia e arquitectura de marca, narrativa e tom de voz, design e composição da identidade visual, e design do website. Um processo que exigiu tempo - cerca de um ano - e espaço. Os mesmos eixos que inspiraram a equipa criativa na renovação da marca: o tempo como prova do crescimento em experiência, em dimensão e em portfólio; e o espaço, mais do que o epítome do negócio da Openbook, em representação da aspiração de fazer diferente e a ambição de crescer colectivamente sem perder a individualidade. O resultado da colaboração Drummer e Openbook é a consolidação da identidade do grupo como líder multidisciplinar em arquitectura, design e consultoria imobiliária.

Um futuro global

Com os olhos no futuro, a Openbook tem o mundo como objectivo. Com o investimento a ser feito na capacidade de gestão de projectos e em tecnologias inovadoras, o futuro poderá contar com novos destaques por parte do grupo.

O rebranding é mais do que um novo logo: é reafirmar a sua missão e um compromisso de redefinir os limites da arquitectura, do design e do imobiliário. Este é um novo capítulo, que está longe de ser o último.