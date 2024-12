Cabaz de alimentos mais consumidos no Natal aumenta 4% face ao ano passado

O cabaz com 16 alimentos mais consumidos pelos portugueses no Natal aumentou 4% face ao ano passado e resulta num valor de 52,89 euros, anunciou a Deco Proteste nesta quinta-feira.

O cabaz inclui produtos como azeite virgem extra, couve, vinho branco DOC Alentejo, arroz carolino, perna de peru, batata vermelha, carcaça tradicional, ovos, óleo alimentar, abacaxi, leite UHT meio gordo, farinha para bolos, vinho tinto DOC Douro, tablete chocolate para culinária, bacalhau graúdo e açúcar branco.

As principais alterações de preços face à última semana verificaram-se no azeite, com um aumento de 9%, 15% na couve e 9% no peru. Em comparação com os valores do início do ano a tablete de chocolate para culinária subiu 43% e o vinho branco DOC do Alentejo 15%.

Quando em comparação com o período homólogo de 2023, a tablete de chocolate aumentou 44% e o bacalhau e o peru aumentaram 18%.

A Deco Proteste vai realizar semanalmente uma análise a este cabaz para acompanhar a evolução dos preços dos alimentos.

No comunicado enviado à Lusa, a Deco Proteste informa que entre o dia 5 de Janeiro de 2022 e a data presente registaram-se aumentos de 114% no azeite, 72% na tablete de chocolate culinária, 58% no arroz carolino, 48% na farinha para bolos e 46% na batata e nos ovos.