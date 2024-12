Russell acusa Verstappen de bullying: “Tem-lhe sido permitido tudo”

Em causa estão as declarações do campeão do mundo de Fórmula 1 após o incidente no Grande Prémio do Qatar.

O piloto britânico George Russell (Mercedes) acusou nesta quinta-feira o neerlandês Max Verstappen (Red Bull) de bullying, advertindo que "alguém precisa de fazer frente" ao tetracampeão mundial de Fórmula 1, na sequência do incidente no Grande Prémio do Qatar.

"Ele fez com que a questão se tornasse pessoal e alguém precisa de fazer frente a este bully. Até agora, tem-lhe sido permitido tudo", denunciou Russell, ao canal televisivo Sky Sports, um dia antes do arranque do Grande Prémio de Abu Dhabi, última prova do Mundial de F1 de 2024.

Verstappen afirmou que perdeu "todo o respeito" por Russell, após ter sido desapossado da pole position na corrida anterior - que foi ocupada pelo britânico -, na sequência de uma penalização por "condução desnecessariamente lenta" durante a qualificação, quando circulava à frente do piloto da Mercedes.

"Quando as coisas não lhe correm de feição, descarrega com toda a fúria e no limite da violência. Este não é o comportamento de alguém que deva respeitar", assinalou Russell, alegando que Verstappen ameaçou mesmo "provocar um acidente" entre ambos na corrida do Qatar.

Já em Abu Dhabi, o neerlandês afirmou que não só não retira nada do que disse anteriormente, como, se tivesse de se pronunciar de novo, teria mais a dizer, pois, nunca viu "alguém a tentar tão activamente que outra pessoa seja penalizada".