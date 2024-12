João Pereira alvo de processo disciplinar por falta de certificação como treinador

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, nesta quinta-feira, a abertura de um processo disciplinar a João Pereira, a Tiago Teixeira e ao Sporting, com vista a apurar os factos relativos às habilitações do actual treinador principal dos "leões". Um inquérito que surge na sequência de uma queixa apresentada pela Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANTF).

Este acaba por ser um passo natural depois da posição assumida pela direcção da ANTF, há pouco mais de 15 dias. "A Associação Nacional de Treinadores de Futebol não pode reconhecer [João Pereira] como treinador do Sporting, atendendo a que ele não tem a certificação exigida para o desempenho das funções. Nessa circunstância, naturalmente, teremos de tomar as medidas indispensáveis e necessárias, que são tradição desta Associação, que são denunciar a situação junto das autoridades competentes", afirmou então José Pereira, presidente do organismo, à Antena 1.

Ora, na passada terça-feira, a Secção Profissional do CD da FPF deliberou a instauração de um processo de inquérito ao caso, tendo sido encaminhado no dia seguinte para a Comissão de Instrutores da Liga Portugal, "ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução", consoante pode ler-se no comunicado divulgado pelo organismo federativo.

A falta de certificação com o nível UEFA Pro (trata-se do quarto nível do curso) tem levado a que, para efeitos da ficha de jogo, João Pereira (que só completou o terceiro) não possa assumir o papel de treinador principal do Sporting. É Tiago Teixeira quem tem apresentado a licença de treinador, enquanto João Pereira e José Eduardo Caldeira figuram, no boletim, como treinadores adjuntos.