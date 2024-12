Campeã olímpica Charlotte Dujardin suspensa por um ano por chicotear cavalo

A cavaleira britânica Charlotte Dujardin, que já se sagrou por três vezes campeã olímpica, foi suspensa de todas as competições pelo período de um ano, até Julho de 2025, por ter chicoteado um cavalo. O anúncio do castigo foi feito nesta quinta-feira pela Federação Equestre Internacional (FEI).

Charlotte Dujardin, de 39 anos, tinha sido suspensa provisoriamente no dia 23 de Julho pela FEI, quando o organismo regulador lançou uma investigação sobre um vídeo, já com quatro anos de existência, em que chicoteava um cavalo. As imagens mostravam mais de 20 chicotadas, aplicadas essencialmente entre as patas traseiras e dianteiras.

A denúncia chegou aos gabinetes do organismo através de um advogado neerlandês, Stephan Wensing, que representava um cliente anónimo. "O meu cliente está muito satisfeito pelo facto de a FEI ter levado este caso tão a sério e esta é uma mensagem positiva que é endereçada ao mundo da dressage", afirmou, citado pela BBC Sport.

Dujardin, que por essa razão já não participou nos Jogos Olímpicos Paris2024, não poderá voltar a competir até Julho de 2025, uma vez que o castigo tem efeitos retroactivos até à data em que a cavaleira foi suspensa provisoriamente. E a punição aplica-se tanto a nível internacional como nacional, já que a federação britânica seguiu o mesmo critério.

A sanção da FEI, que incluiu ainda uma multa de 10 mil francos suíços (cerca de 10.700 euros), foi aplicada pelo organismo por ter sido concluído que o comportamento de Dujardin envolveu uma "conduta contrária aos princípios do bem-estar dos cavalos".

"Estas sanções enviam um sinal claro para toda a gente, independentemente do perfil, que quem adoptar uma conduta que comprometa o bem-estar do cavalo enfrentará consequências sérias", afirmou a secretária-geral da FEI, Sabrina Ibanez.

Dujardin conquistou o ouro nos Jogos Olímpicos Londres2012 em dressage, nas competições por equipas e individual, e renovou o título individual no Rio2016, conquistando a prata por equipas. A cavaleira conquistou ainda o bronze por equipas e a nível individual em Tóquio2020, edição que decorreu em 2021.