Sexta na TV: Verstappen, Super Mario e xarope de ácer

CINEMA

Uma Pastelaria em Notting Hill

RTP2, 23h

Quando Sarah morre inesperadamente, a sua filha decide avançar com o sonho dela: abrir uma pastelaria. Pede ajuda à avó materna e à melhor amiga da mãe. Como aliado, terão ainda Mathew, um chef pasteleiro que teve um romance com Sarah. Realizado por Eliza Schroeder, na sua primeira incursão em longa-metragem, o filme conta com actuações de Shannon Tarbet, Celia Imrie, Shelley Conn e Rupert Penry-Jones.

Beetlejuice Beetlejuice

Max, streaming

Após a trágica morte do patriarca, as três gerações de mulheres da família Deetz voltam à casa de Winter River, onde outrora foram atormentadas por Beetlejuice, um fantasma muito peculiar que queria expulsá-las dali. Lydia Deetz (novamente interpretada por Winona Ryder) cresceu e é agora mãe de Astrid (Jenna Ortega), uma adolescente rebelde que, tal como a progenitora, tem um particular fascínio por coisas mórbidas.

Numa das suas deambulações pelo sótão, descobre uma maqueta da cidade e abre um portal para o outro mundo. É assim que liberta o excêntrico Beetlejuice (Michael Keaton), que volta a virar a vida dos Deetz – incluindo Delia (Catherine O’Hara), que também regressa do filme anterior – de cabeça para baixo.

Filme de abertura da edição de 2024 do Festival de Veneza, e sequela do clássico de 1988, também da autoria de Tim Burton, esta comédia negra foi escrita por Alfred Gough, Mike Vukadinovich e Seth Grahame-Smith.

SÉRIES

The Sticky

Prime Video, streaming

Crime, comédia e xarope de ácer. Tudo bem misturado resulta nesta nova comédia canadiana, protagonizada por Margo Martindale (Justified, The Americans), em que também entram Chris Diamantopoulos, Guillaume Cyr e Jamie Lee Curtis (também produtora executiva).

O enredo segue uma produtora de xarope que se revolta contra o sistema e planeia um “golpe do século” apontado às reservas nacionais do precioso néctar – uma história real, que fez manchetes em 2012. É contada em meia-dúzia de episódios, nesta criação de Brian Donovan e Ed Herro.

Riverdale

Biggs, 20h50

Início da quarta temporada da adaptação da banda desenhada dos anos 1940. É uma história bem mais adulta e arenosa do que no papel. E este primeiro episódio é particularmente duro: é dedicado a Luke Perry, actor que dava vida a Fred Andrews (pai de Archie) e que morreu meses antes da exibição original. A actriz Shannen Doherty, com quem Perry contracenara em Febre em Beverly Hills, fez uma participação especial, naquela que seria a sua derradeira aparição numa série.

3 Caminos

RTP1, 00h13

Reposição da produção em torno da jornada de cinco peregrinos que se cruzam a caminho de Santiago de Compostela em três ocasiões: 2000, 2006 e 2021. São oito episódios, dois por semana.

DOCUMENTÁRIOS

Defying Gravity: The Curtain Rises on Wicked

E!, 19h

Na quinta-feira chegou às salas a primeira parte da versão cinematográfica de Wicked, o musical da Broadway criado por Stephen Schwartz, com realização de Jon M. Chu e com as cantoras Cynthia Erivo e Ariana Grande como protagonistas. Nesta sexta vai para o ar este vislumbre dos bastidores da rodagem do filme.

Max Verstappen: Anatomia de Um Campeão

TVCine Edition, 22h10

Minissérie documental sobre o piloto neerlandês que, aos 27 anos, é tetracampeão de Fórmula 1 em anos consecutivos, igualando a façanha de Hamilton, Vettel e Fangio. Se voltar a ganhar em 2025, alcança o recorde detido por Schumacher. Para ver em três partes, a ritmo semanal.

INFANTIL

Super Mario Bros. O Filme (VO)

TVCine Top, 21h30

Em 2023, os irmãos canalizadores escorregaram do videojogo para o cinema, pelas mãos de Matthew Fogel (argumento) e Aaron Horvath e Michael Jelenic (realização). A aventura começa quando são sugados para o Reino Cogumelo, governado pela Princesa Peach e ameaçado pelo vilão Bowser.

Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black e Seth Rogen entram no elenco de vozes original. A versão lusa (exibida neste sábado, às 9h05) conta com Luís Barros, Eduardo Frazão, Laura Dutra, Pedro Bargado e Fernando Luís, entre outros.