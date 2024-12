I want to break free: Victor Hugo Pontes dá-nos as tensões e as delícias da liberdade

Coreógrafo estreia esta sexta-feira, no Teatro Aveirense, Há Qualquer Coisa Prestes a Acontecer , uma peça para celebrar “o corpo livre”, apesar de “todas as ameaças”.

Quando Victor Hugo Pontes recebeu o convite do Centro Cultural de Belém (CCB) para conceber um novo espectáculo que estivesse alinhado com as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril e o tema da liberdade, a extrema-direita e os ideais conservadores já estavam em clara ascensão.