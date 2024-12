Évora_27: presidente da câmara garante que vai cumprir protocolo

A presidente da Associação Évora_27 mostrou-se preocupada com o que disse ser um corte do apoio da câmara. Autarca alegou que sempre esteve prevista ajuda “em dinheiro e em espécie”.

Maria do Céu Ramos, presidente da Associação Évora_27, a entidade gestora da Capital Europeia da Cultura que terá lugar na cidade alentejana​, revelou esta quinta-feira em conferência de imprensa que o presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto de Sá, da CDU, terá comunicado a “impossibilidade de o município poder assumir a sua parte do protocolo” que assinou com o Governo, onde ficou estabelecido que a autarquia iria contribuir com 10,5 milhões de euros para a Capital Europeia da Cultura (CEC).

Maria do Céu Ramos​ afirmou ainda que o autarca não deu qualquer esclarecimento para justificar o que considerou ser "o incumprimento do protocolo".

Pinto de Sá garantiu, em declarações ao PÚBLICO, que a Câmara de Évora vai cumprir o protocolo, realçando que o apoio financeiro da autarquia será expresso no contributo que irá prestar na “cedência de instalações, equipas técnicas, transportes ou apoio da construção de cenários, ou seja, em logística" durante a realização da CEC. E estas tarefas têm um custo que o autarca pretende ver considerado no protocolo. O que o município propõe é que a participação financeira incluída no bid book seja realizada “em dinheiro e em espécie”, repartição essa que deverá ainda ser definida “projecto a projecto”.

O autarca recordou que a Câmara de Évora assegurou, em conjunto com a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC), o financiamento até Outubro da actividade da Equipa de Missão, então chefiada por Paula Mota Garcia, a anterior líder do projecto Évora Capital Europeia da Cultura. Embora a Equipa de Missão tenha cessado formalmente funções com a criação da Associação Évora_27, em Fevereiro, Mota Garcia e a sua equipa asseguraram a continuidade do projecto durante vários meses enquanto não tomava posse a nova direcção.

Recorde-se que a confirmação de Maria do Céu Ramos para presidir à Associação Évora_27 levaria Mota Garcia a desvincular-se do projecto. Em Outubro, a programadora defendeu em comunicado que “a experiência de outras Capitais Europeias da Cultura diz-nos que integrar a equipa que concebeu e desenvolveu a candidatura na estrutura de governança e na operacionalização da iniciativa é um factor decisivo de sucesso”​.

Na conferência de imprensa desta quinta-feira, Maria do Céu Ramos repudiou o que descreveu como actos que "prejudicam gravemente o projecto", reafirmando a "legalidade e legitimidade" do mandato dos novos dirigentes, sublinhando que a escolha do seu nome para presidente foi feita "conjuntamente pelo Governo português, município de Évora e assembleia geral".

"A legalidade e a legitimidade do mandato [da direcção] são inquestionáveis" e o modelo de governação da associação "está em conformidade com a lei e os estatutos aprovados", afirmou a presidente de Évora_27.

A dirigente falava após ser conhecida uma carta na qual são expressas preocupações de sete programadores e comissários de outras capitais europeias da cultura, enviada ao director de Cultura, Criatividade e Desporto da Comissão Europeia, George Hausler, na sequência da demissão de Paula Mota Garcia da coordenação da Equipa de Missão.

“É necessário estabelecer urgentemente a confiança dos eborenses, dos alentejanos e dos portugueses, bem como das instâncias europeias em torno de Évora e criar um ambiente de tranquilidade indispensável para o desenvolvimento da Capital Europeia da Cultura da melhor maneira possível”, concluiu a directora da Associação Évora_27.

Nesta quinta-feira, um requerimento do PSD para que Maria do Céu Ramos seja ouvida no Parlamento foi aprovado “por unanimidade, com ausência da Iniciativa Liberal (IL), Bloco de Esquerda (BE) e Livre". Na reunião da comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto foi também discutido e votado um requerimento do PCP, para ouvir "com carácter de urgência" a Equipa de Missão, responsável pela candidatura Évora 2027 e a ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, sobre a Capital Europeia da Cultura. O requerimento, que previa ainda que se convidasse para uma audição sobre o mesmo tema o presidente da Câmara Municipal de Évora foi chumbado, com votos contra do PSD, votos a favor do PCP e a abstenção do PS e do Chega.

Com Lusa

Notícia actualizada com informação sobre audição de Maria do Céu Ramos no Parlamento.