Coca-Cola dá um passo atrás no objectivo de reduzir plásticos de utilização única

Dias depois de as negociações do tratado global sobre plásticos da ONU terem falhado em produzir um acordo, uma das empresas que mais contribuem para a poluição por plástico abandonou os seus objectivos de redução e reutilização dos resíduos.

A Coca-Cola Company anunciou na segunda-feira que reviu os seus objectivos climáticos para se concentrar mais na utilização de materiais reciclados, em vez de reduzir o plástico virgem e de utilização única. Até 2035, a empresa pretende aumentar a utilização de plástico reciclado nas embalagens para 30% a 35% e “ajudar a garantir a recolha de 70% a 75% do número equivalente de garrafas e latas introduzidas no mercado anualmente”.

A empresa enfrenta “desafios que são complexos” à medida que desenvolve os seus objectivos voluntários de sustentabilidade, afirmou Bea Perez, vice-presidente executiva, num anúncio. Num email enviado ao jornal The Washington Post, um porta-voz da Coca-Cola Company explicou que “a empresa está a concentrar os seus esforços na utilização de mais material reciclado nas embalagens primárias e no apoio às taxas de recolha”.

De acordo com um estudo publicado em Abril, a Coca-Cola foi responsável por 11% da poluição por plásticos de marca no mundo. “Eles tinham uma solução real e abandonaram-na”, comentou Matt Littlejohn, vice-presidente da Oceana, uma organização internacional de defesa dos direitos humanos. “São más notícias para o ambiente e para os oceanos.”

Abaixo dos objectivos propostos

A empresa já se tinha comprometido em reduzir o “uso de plástico virgem derivado de fontes não renováveis em três milhões de toneladas métricas cumulativas de 2020 a 2025”, bem como a vender 25% das suas bebidas em embalagens reutilizáveis ou retornáveis até 2030.

A Coca-Cola não reduziu o uso de plástico virgem entre 2020 e 2023, referiu o porta-voz, devido ao “crescimento do negócio”, e vendeu 14% do seu produto em embalagens reutilizáveis no ano passado, de acordo com o relatório de sustentabilidade apresentado pela empresa sobre o ano de 2023.

A Coca-Cola Company fez parte da coligação empresarial presente na conferência da ONU sobre o tratado global dos plásticos, realizada na semana passada na Coreia do Sul, onde cerca de 200 delegações de todo o mundo se reuniram com o objectivo de ultimar um tratado para combater a poluição por plásticos. A conferência terminou sem consenso, embora os delegados esperem retomar as conversações no próximo ano.

“O momento em que este anúncio é feito é interessante, pois vem na sequência do tratado”, afirmou Judith Enck, antiga administradora regional da Agência de Protecção Ambiental e actual presidente da Beyond Plastics. “É perturbador dizer que continua a ser um desafio, quando eles se opõem à solução sempre que têm oportunidade”, acrescentou, referindo-se à oposição da empresa às leis estaduais sobre garrafas, que exigem depósitos reembolsáveis em certos recipientes de bebidas para garantir a sua reciclagem ou reutilização.

Os activistas criticaram a empresa por ter abandonado os seus objectivos de reduzir os plásticos de utilização única, que são considerados uma das principais causas da poluição por plásticos. A maioria dos plásticos de utilização única não é reciclada e, a nível mundial, apenas 9% dos plásticos são reciclados com êxito.

“É incrivelmente decepcionante que se tenham afastado de objectivos que poderiam de facto ajudá-los a reduzir a utilização global de plástico”, afirmou Matt Littlejohn. “Agora estão a inclinar-se para a utilização de embalagens recicladas, mas essas garrafas continuam a ser deitadas fora”, conclui o vice-presidente da Oceana.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post