Número recorde de produtores no terceiro Trás-os-Montes em Prova no Porto

É já este sábado e à terceira edição reunirá 27 produtores de vinho da região. O Trás-os-Montes em Prova, que arrancou em 2022 e é organizado pela Comissão Vitivinícola Regional de Trás-os-Montes (CVRTM), regressa ao hotel Crowne Plaza Porto, na zona da Boavista, entre as 15h e as 20h e é uma forma de a nova direcção daquela entidade tentar virar a página, depois de uma polémica recente que abriu feridas e dividiu o território, onde há cerca de 11.000 hectares de vinha.

O Crowne Plaza será "o palco de uma verdadeira celebração do vinho transmontano, com 27 produtores presentes e mais de 150 referências de vinhos para provar, incluindo novas colheitas e edições limitadas", refere a CVRTM em comunicado.

"É a edição em que temos maior número de produtores. Tínhamos alguma expectativa sobre como se iam organizar os produtores, mas tivemos uma resposta muito positiva", disse ao PÚBLICO Ana Alves, recentemente eleita para a presidência da comissão vitivinícola.

Segundo a CVR, o aumento "no número de expositores reflecte o crescimento e o reconhecimento da qualidade e diversidade dos vinhos de Trás-os-Montes, uma das regiões vitivinícolas mais singulares de Portugal, conhecida pelos seus solos graníticos e xistosos e pelos hectares de vinhas centenárias", apesar do momento conturbado que o sector como um todo atravessa.

"O sector está num ponto muito complicado. Houve quebras significativas nas vendas, de uma forma transversal. E nós estamos a tentar levar os nossos vinhos para mercados onde achamos que devemos estar. Já estivemos em Lisboa no último fim-de-semana, em Marvila. Em concreto o Porto é um mercado importante para nós, por uma questão de proximidade, mas também de dimensão", refere Ana Alves.

Apesar de várias marcas estarem já presentes no Porto e em Lisboa, o Trás-os-Montes em Prova, embora se dirija primeiro ao público em geral, pisca o olho aos profissionais que podem dar outros palcos aos vinhos da região. "A Comissão tentou identificar um público mais específico, relacionado com a distribuição, com garrafeiras e com a restauração, e convidou esses profissionais directamente."

Quanto a novidades em prova, Ana Alves sublinhou que, embora "de uma forma geral" Trás-os-Montes seja "produtora de tintos" ("e haverá muitos tintos de qualidade" em prova, afiança), "começam a aparecer grandes vinhos brancos na região", evidenciando esse potencial também.

De resto, "há uma aposta cada vez maior dos produtores nas vinhas velhas", um cartão-de-visita da região. "Quem as tem está a potenciá-las", sublinhou a responsável. A região também tem "características para a produção grandes espumantes", continuou, levantando o véu sobre novidades também nessa categoria.

Serão vários os produtores com referências singulares em prova. A Quinta do Salvante, por exemplo, levará o seu vinho de lagar rupestre. Mas haverá mais coisas especiais.

No evento, os visitantes poderão "provar, escolher e levar para casa" os vinhos que os produtores terão para dar a conhecer. E são estas as casas que marcam presença neste Trás-os-Montes em Prova: Bago de Ouro, Alto do Joa & Feito de Joa, Casa José Pedro, Casal Faria, Cizeron Wines, De Sousa, Encostas de Sonim, Encostas de Vassal, Erbon & Dom Botelho, Flandório, Mabitxo, Maria Gins, Marimbelo, Mont'alegre Vinhos, Ninho da Pita, Palmeirim D'Inglaterra, Persistente, Quinta das Corriças, Quinta do Poldrado e Quinta do Salvante. Juntam-se ainda a esta lista a Quinta Serra d'Oura & Head Rock, Romano Cunha, Terra Montana & Vinum Flaviae, Terras de Mogadouro, Villela Seca, Vinhas Velhas Mogadouro e Vinho dos Mortos.

Os bilhetes para o evento custam 10 euros e estão à venda na Ticketline.

Com esta edição do Trás-os-Montes em Prova, a nova direcção da CVRTM — eleita por três anos e apostada, entre outras dimensões, a afirmar o enoturismo na região — faz por olhar para a frente, depois de uma polémica que estalou no Verão e que levou a um pedido de impugnação do acto eleitoral ocorrido a 30 de Setembro.