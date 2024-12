TIMSS: alunos do 4.º e do 8.º anos com pior desempenho a Matemática face a 2019

Estudo internacional revela queda nos resultados dos alunos do 4.º e do 8.º anos a Matemática, mas os mais novos saíram-se melhor nas Ciências. No geral, os rapazes apresentam um melhor desempenho.

Apesar de os alunos portugueses conseguirem resultados superiores à média internacional, o seu desempenho a Matemática continua a piorar face a edições anteriores do Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), um grande estudo internacional, realizado a cada quatro anos, cujos resultados da edição de 2023 são divulgados esta quarta-feira. Em contrapartida aos resultados menos conseguidos a Matemática, os alunos do 4.º ano melhoraram o seu desempenho a Ciências.