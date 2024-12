Nesta quarta-feira, é Dia da Literacia Mediática no PÚBLICO

O evento vai contar com o lançamento da sexta edição do PSuperior, com a entrega de prémios a jornais escolares e com debates sobre literacia mediática e desinformação.

O Dia da Literacia Mediática está de volta ao PÚBLICO nesta quarta-feira, 4 de Dezembro. O evento vai contar com o lançamento da sexta edição do PSuperior e com a entrega dos 11 prémios da edição 2023/2024 do Concurso Nacional dos Jornais Escolares promovido pelo PÚBLICO na Escola, um projecto de literacia mediática do PÚBLICO que tem o apoio do Ministério da Educação, Ciência e Inovação, da Fundação Belmiro de Azevedo e da Fundação "la Caixa".

As actividades vão decorrer no auditório do PÚBLICO, em Lisboa, entre as 10h e as 18h. “Numa era de desinformação que põe em causa o próprio funcionamento da Democracia, este empenho surge-nos como crucial”, pode ler-se no convite escrito por David Pontes, director do PÚBLICO, aos assinantes do jornal. Temas como a literacia mediática e a desinformação vão estar presentes na discussão ao longo desta quarta-feira e que será transmitida online.

O PSuperior surgiu em 2019 e, desde então, tem colaborado com instituições do ensino superior para oferecer assinaturas digitais a milhares de estudantes. Para os alunos se candidatarem, basta que acedam à página de assinaturas, seleccionar a instituição e o curso que frequentam e, caso a universidade ou instituto politécnico esteja integrada no projecto, prosseguir com o pedido.

Para esta edição, estão disponíveis seis mil vagas, embora cada instituição tenha um número de subscrições limitado aos seus estudantes. Na última edição, ao fim de 15 dias, já tinham sido atribuídas 80% das assinaturas.

Ao longo dos 12 meses de acesso à assinatura gratuita, os estudantes podem ainda usufruir do Megafone, local onde podem ver as suas críticas e opiniões publicadas; ver as suas questões respondidas por especialistas, através do podcast Dá Ouvidos a Quem Sabe, sobre o acesso ao mercado de trabalho; participar nas conferências e eventos exclusivos do PÚBLICO, como visitas à redacção. A nova edição do PSuperior contará com o apoio da Fidelidade, FUEL, Google, IPG Mediabrands, NTTDATA, Porto Editora, Sonae e Visapress.

O PÚBLICO na Escola é o outro projecto desenvolvido com o intuito de fomentar a literacia mediática. Nasceu há mais de três décadas e tem promovido o contacto com milhares de alunos, com o objectivo de "fornecer aos estudantes instrumentos que lhes permitam um uso consciente dos meios de comunicação social", pode ler-se na página. Uma das novidades deste ano é o lançamento de um directório dos jornais e revistas produzidos nas escolas de todo o país.

O Dia da Literacia Mediática vai contar com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, e do ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte. A entrada é aberta a qualquer pessoa interessada, mas para participar é necessária a inscrição prévia, através deste link.