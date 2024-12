Professores reclamam um currículo mais exigente para inverter queda dos alunos a Matemática

Um ensino da Matemática mais exigente (mesmo que tal implique rever o actual currículo da disciplina) e responsabilizador dos alunos. Eis uma das soluções defendidas pelos professores de Matemática para inverter o declínio nas aprendizagens dos alunos portugueses à disciplina, que as provas internacionais têm revelado, nomeadamente nas regiões do país mais carentes de professores. Do lado da tutela, o ministro da Educação diz-se preocupado com a “significativa” descida de 25 pontos dos estudantes do 8.º ano a Matemática e, lembrando que o Governo já está a avaliar os actuais currículos, defende: essa avaliação será "um instrumento importante para detectarmos falhas e onde podemos melhorar".

