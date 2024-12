Mota e roupa tramam jovem detido por atear um dos maiores fogos do ano

A mota de motocross que um jovem de 24 anos, operário fabril, terá usado para se deslocar enquanto ateava três diferentes focos de incêndio com recurso a um isqueiro em Ossela, Oliveira de Azeméis, terá sido determinante para a Polícia Judiciária identificar o alegado autor de um dos maiores fogos rurais deste ano.

Esta quarta-feira foi anunciada pela Judiciária a detenção do jovem, que ao longo do dia será presente a um juiz no Tribunal de Instrução Criminal de Santa Maria da Feira, que lhe irá determinar a medida de coacção com que irá aguardar o desfecho desta investigação.

Só no concelho de Oliveira de Azeméis, onde este incêndio deflagrou a 14 de Setembro, foram consumidos pelas chamas mais de 6000 hectares de floresta e de mato, habitações e outros equipamentos e edificados, acabando o fogo por convergir com os incêndios que tiveram origem em Sever do Vouga e de Albergaria-a-Velha no mesmo período.