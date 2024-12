Liga Contra o Cancro angariou quase dois milhões de euros no peditório deste ano

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) angariou mais de 1,9 milhões de euros no peditório deste ano e contou com a ajuda de 20 mil voluntários. Em declarações à agência Lusa, o presidente da LPCC, Vítor Veloso, explicou que o aumento no valor angariado este ano (1.916.943 euros) é de 17%, manifestando a satisfação da Liga com a solidariedade de quem contribuiu neste peditório, que decorreu ao longo de Novembro.

O responsável sublinhou que o sucesso desta iniciativa irá repercutir-se na vida das pessoas apoiadas pela instituição e que o valor deste ano "representa um apoio muito maior por parte da população portuguesa", juntamente com uma grande mobilização de voluntários.

No peditório de 2023, a LPCC tinha angariado 1.633.944 euros, valor que se converteu no acompanhamento de 17.864 doentes através da compra de medicamentos, próteses, transporte para consultas e tratamentos, e ainda o pagamento de renda de casa, de electricidade, de água e de alimentação dos doentes mais carenciados. Vítor Veloso destacou que parte do valor angariado é também utilizada em bolsas de investigação para jovens e para estágios de curta, média e longa duração no campo de oncologia.

"No ano passado existiram 15.154 consultas gratuitas de psicologia, o que dá conta que há um envolvimento cada vez maior dos nossos doentes em relação às consultas e necessidade das consultas de psico-oncologia", adiantou o presidente da LPCC.

Também no ano passado foi possível realizar o diagnóstico precoce de cancro de pele e da cavidade oral, detectaram-se 9914 situações em que existia um diagnóstico de probabilidade de cancro e acompanharam 6800 doentes em centros de dia e 310 em lares. A Liga realizou ainda em 2023 acções de sensibilização que envolveram 367.667 alunos, 2406 profissionais de saúde, realizou 27 conferências e 30 campanhas de prevenção.

Sobre o aumento de pedidos de apoio à instituição que se verificou este ano, o presidente afirmou: "Não há dúvida nenhuma que a incidência do cancro continua a aumentar, mas há algo positivo, também se focaliza mais nos cancros iniciais. Por outro lado, verificamos que há, do ponto de vista económico-social, um maior número de doentes que nos procuram".

O peditório deste ano contou com a ajuda de cerca de 20 mil voluntários, devidamente identificados, que estiveram a pedir junto de cemitérios, de igrejas, grandes superfícies, e também nas principais ruas e avenidas das cidades do país.

Portugal mantém uma alta incidência de cancro, com mais de 69 mil novos diagnósticos registados em 2022, segundo o Global Cancer Observatory da Organização Mundial de Saúde. O cancro permanece como uma das principais causas de morbilidade, incapacidade e mortalidade no país, afectando as várias dimensões da vida dos doentes, famílias e sociedade.