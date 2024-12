Infarmed autoriza novo sensor para a diabetes para colmatar falhas no abastecimento

Novo dispositivo Freestyle Libre 2 Plus vai ser disponibilizado a partir desta semana e é “em tudo é idêntico ao anterior, dispondo do mesmo preço e comparticipação”, diz Infarmed.

O Infarmed anunciou um reforço do abastecimento dos sensores de medição da glicemia Freestyle com um novo dispositivo a partir desta semana. “Este novo dispositivo em tudo é idêntico ao anterior, dispondo do mesmo preço e comparticipação”, explica, na circular emitida.

A medida pretende mitigar "os constrangimentos no abastecimento de sensores Freestyle Libre 2”, que têm sido reportados por utentes e farmácias nos últimos dias, assume o Infarmed. “De acordo com a empresa responsável pela colocação no mercado destes dispositivos, actualmente verifica-se um desequilíbrio da produção do dispositivo Freestyle Libre 2”, dá conta na circular divulgada na segunda-feira à noite.

Perante “as dificuldades de produção referidas” e o "consequente atraso na disponibilização do referido dispositivo”, que é comparticipado pelo SNS, o Infarmed anuncia que haverá um reforço, a partir desta semana, com a disponibilização de um novo dispositivo designado Freestyle Libre 2 Plus.

Esta não é a primeira vez que se registam dificuldades de acesso a este sensor que permite uma monitorização de glicemia sem que os doentes tenham de picar o dedo para avaliar os níveis de açúcar no sangue. Já em Agosto, o PÚBLICO noticiou que alguns doentes foram confrontados a falta deste sensor nas farmácias, tendo de voltar aos métodos mais antigos para monitorizar a diabetes.

Este dispositivo coloca-se no antebraço e monitoriza a glicose em tempo real, enviando os dados directamente para o telemóvel. Com uma duração de até 15 dias, o dispositivo custa, com a comparticipação do SNS, cerca de oito euros. No site da farmacêutica, o novo sensor é vendido online ao preço unitário de 70 euros.