O Governo recusa-se a divulgar os contributos que recebeu durante a consulta pública que promoveu sobre as suas medidas anticorrupção entre Julho e Agosto. Nem aos deputados da comissão eventual criada no Parlamento para monitorizar e acompanhar a execução da agenda do Executivo nesta matéria, e que começa agora os seus trabalhos, foram facultadas as opiniões expressas no decurso do processo destinado a auscultar a sociedade civil sobre o tema.