Moedas vê na doação de prédio à Casa Brasil uma antecipação do acordo UE-Mercosul

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou iOS.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, oficializou, nesta quarta-feira (04/12), a cessão do prédio em que funcionará a Casa Brasil. Ele disse ver na parceria com o governo brasileiro um passo importante já na expectativa do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que vem sendo negociado há mais de 20 anos, mas pode estar próximo do grande final.

A criação da Casa Brasil em Lisboa foi acertada entre os governos do Brasil e de Portugal durante a Cimeira Luso-Brasileira de 2023. Na avaliação de Moedas, a iniciativa representa uma abertura enorme de portas para avanços no campo da inovação, do empreendedorismo e de oportunidades com a Europa.

Para o presidente da Câmara, a Casa Brasil simboliza “um recomeço e um reencontro" para os dois lados e, certamente, aquele espaço trará mais talentos para Lisboa, "uma força enorme para o país". Pelos registros da Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA), há 513 mil brasileiros vivendo oficialmente em território luso, dos quais 360 mil em Lisboa e região.

Segundo o presidente da Agência para Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, ao qual caberá a gestão da Casa Brasil em parceria com Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a promoção de empreendedores brasileiros e a atração de investimentos serão intensificadas em território português.

Começo dos trabalhos

A Casa Brasil, com quatro andares, abrigará, além da ApexBrasil e do Sebrae, a Embratur, a Fiocruz, uma base do Banco do Brasil e, possivelmente, uma representação da Empresa Brasileira de Processamento de Dados (Serpro). Um andar ficará sob os cuidados da Fundação Banco do Brasil para ações culturais.

A cultura, segundo Jorge Viana, terá um espaço especial na Casa para difundir as expressões artísticas do povo brasileiro. "Esperamos já estar trabalhando na Casa Brasil a partir deste mês, num prédio extraordinário. Mas a inauguração oficial ocorrerá no início do próximo ano”, afirmou.

Embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Guerreiro lembrou que a Casa Brasil, situada próxima à Avenida da Liberdade, foi uma ideia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante a Cimeira do ano passado. “Ali foi uma retomada das relações entre os dois países, uma vez que não houve qualquer encontro ao longo de sete anos”, detalhou.

Para o diplomata, a Casa Brasil é uma realidade, um momento de estreitamento entre as relações Brasil e Portugal. Carreiro está incumbido de levantar questões de interesse dos brasileiros para serem tratadas na reunião de cúpula marcada para fevereiro de 2025, em Brasília. Dois temas devem dominar a pauta de conversas: educação, para facilitar o reconhecimento de diplomas em Portugal, sobretudo, de professores, e de mobilidade, para facilitar o fluxo de cidadãos dos dois países.