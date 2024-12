Depois de Leão, socialistas criticam autarca de Alpiarça por adoptar discurso do Chega

Presidente da Câmara de Alpiarça quer retirar apoio a alunos de famílias com “sinais exteriores de riqueza”. Perante aproximação ao discurso do Chega, Assis quer “linha de orientação” para autárquicas

Primeiro, Loures, agora Alpiarça. Depois da polémica com Ricardo Leão, foi a vez de a autarca socialista Sónia Sanfona defender que os apoios escolares não devem ser atribuídos a alunos com familiares que exibem “sinais exteriores de riqueza”, numa posição que pode ser vista como uma tentativa de ocupação do espaço político do Chega. Socialistas ouvidos pelo PÚBLICO demarcam-se deste discurso, defendendo que “não caracteriza” os valores do partido. Temendo a possibilidade de, com a aproximação das eleições autárquicas, se multiplicar a adopção de discursos análogos ao do Chega, Francisco Assis pede que seja definida uma “linha orientadora” para o evitar.