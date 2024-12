IL. Processo contra Mayan está em curso mas não tem prazo para terminar

Processo poderá não ficar concluído até à Convenção Nacional do partido, marcada para 1 e 2 de Fevereiro. Com Mayan fora de cena, oposição movimenta-se para encontrar um candidato.

O processo disciplinar instaurado pela Iniciativa Liberal contra Tiago Mayan Gonçalves não tem um prazo máximo para ser concluído. Com o tempo a apertar, o processo pode não estar concluído antes das eleições internas do partido, que se disputam daqui a dois meses.

O conselho de jurisdição da IL está encarregue de determinar a penalização a aplicar a Tiago Mayan, a nível partidário, depois de este ter admitido que falsificou assinaturas, no âmbito das funções, que entretanto abandonou, de presidente da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde.

Tiago Mayan Gonçalves arrisca-se a ser expulso do partido mas, por agora, a IL não avança nenhuma data prevista para a divulgação das conclusões do processo disciplinar e, em resposta ao PÚBLICO, o gabinete de imprensa frisa que “os estatutos do partido não prevêem um prazo máximo para a tomada de decisão”.

Uma vez que as eleições internas do partido se disputam na Convenção Nacional da IL, marcada para os dias 1 e 2 de Fevereiro, há a possibilidade de os resultados do processo disciplinar não serem conhecidos antes da reunião magna.

Tiago Mayan Gonçalves era o principal rosto da oposição contra a liderança de Rui Rocha mas a polémica - que já levou o Ministério Público a abrir um inquérito - obrigou-o a desistir da anunciada candidatura à liderança dos liberais.

Numa corrida contra o tempo, a oposição à presidência de Rui Rocha tenta agora organizar-se e levar um candidato às eleições internas, sendo que o prazo para apresentação de candidaturas decorre até 12 de Janeiro.

Com pouco mais de um mês para apresentar um candidato à disputa, o Movimento Unidos pelo Liberalismo - criado por Tiago Mayan Gonçalves - está agora num processo interno de escolha do novo líder. Rui Malheiro, porta-voz do movimento, é um dos candidatos à liderança do movimento, avançou o Diário de Notícias e confirmou o PÚBLICO junto do próprio.

As primárias do Unidos pelo Liberalismo foram iniciadas no domingo passado e vão decorrer até esta quinta-feira. No próximo dia 9 de Dezembro, o movimento vai a votos para eleger o novo líder.

Já Rui Rocha, que se esperava que tomasse uma decisão sobre a sua recandidatura ao cargo de presidente dos liberais depois de terminada a discussão orçamental, não desfaz o tabu. “Nas próximas semanas estarei em condições de comunicar aos membros da Iniciativa Liberal a minha decisão”, assegurou o actual líder da IL, em declarações aos jornalistas esta segunda-feira, durante uma visita à Embaixada da Argentina.