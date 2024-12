Autárquicas. PS escolhe António Braga como candidato a Braga

António Braga vai ser o candidato do PS à Câmara Municipal de Braga nas eleições autárquicas do próximo ano. O antigo secretário de Estado das Comunidades foi o nome escolhido pelos socialistas bracarenses para tentar conquistar a autarquia no próximo ano, numa altura em que o actual presidente, o social-democrata Ricardo Rio, atinge o limite de mandatos e não pode recandidatar-se.

Com 71 anos, António Braga foi presidente da Assembleia Municipal de Braga, vereador da Cultura, deputado na Assembleia da República e secretário de Estado das Comunidades nos dois governos de José Sócrates, com Luís Amado como ministro dos Negócios Estrangeiros. Nestas autárquicas, António Braga avança contra o actual vereador João Rodrigues, candidato pelo PSD.

Além de Braga, a Federação Distrital do PS bracarense anunciou também os candidatos às câmaras de Barcelos, Guimarães e Vila Nova de Famalicão. De acordo com o presidente da Federação, Victor Hugo Salgado, até ao final do ano estará concluído o processo de escolha dos cabeças-de-lista de todos os concelhos do distrito.

Em Barcelos, a concelhia do PS escolheu Armandina Saleiro para candidata à presidência. No actual mandato, Armandina Saleiro é vereadora da oposição. Nas últimas eleições os socialistas perderam a câmara para a coligação Barcelos Mais Futuro (PSD, CDS-PP e o movimento independente Barcelos, Terra de Futuro), liderada pelo social-democrata Mário Constantino Lopes. Antes, o município era liderado por Miguel Costa Gomes, independente convidado pelo PS para liderar a lista autárquica em 2009 (e que voltou a vencer as eleições em 2013 e 2017), detido em 2019 pela Polícia Judiciária no âmbito da Operação Teia.

No caso de Vila Nova de Famalicão, o PS volta a apostar em Eduardo Oliveira. O também presidente da concelhia do PS é, actualmente, vereador da oposição, num executivo liderado pelo social-democrata Mário de Sousa Passos.

Destes quatro concelhos, Guimarães é o único com um socialista na liderança do município, mas Domingos Bragança não poderá recandidatar-se ao cargo, dado que atingiu o limite de mandatos autárquicos. O nome de Ricardo Costa para substituir o actual autarca já era conhecido, tendo sido agora confirmado pela Federação Distrital.

Ainda no âmbito das próximas eleições locais, a autarca socialista de Mirandela, Júlia Rodrigues, anunciou que não vai recandidatar-se a um terceiro mandato. A médica veterinária foi eleita pela primeira vez em 2017, tendo sido também a primeira vez que o PS venceu a Câmara de Mirandela. Júlia Rodrigues disse não querer recandidatar-se para dedicar mais tempo à família e "a novos projectos pessoais e profissionais".