Já chegou o Spotify Wrapped. Qual a música que mais ouviste em 2024?

Chegou a altura mais importante do ano para quem gosta de música (e não estamos a falar do regresso do êxito natalício de Mariah Carey).

O Spotify Wrapped 2024 já está disponível, o que significa que já podes ver qual a música que mais ouviste este ano — e quantas vezes. Outras funcionalidades incluem dados sobre os minutos que passaste a usar o serviço de streaming, o top cinco de artistas mais ouvidos e, se for o caso, os podcasts que mais te chamaram a atenção.

O Wrapped, uma espécie de "cartão de cidadão musical", ficou disponível esta quarta-feira, dia 4 de Dezembro, depois de um ligeiro atraso (comparado com as datas em que ficou disponível noutros anos). Podes consultar o teu no menu da página inicial do Spotify. Depois de veres o resumo musical do ano, o artista que mais ouviste deixa mensagem.

Como sempre, cada utilizador pode partilhar a música que mais ouviu nas histórias das redes sociais. Ou então a evolução musical. Começaste com reggateon em Janeiro e agora só tens ouvidos para o pop? Não vamos julgar.