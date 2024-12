“Cavalos de Tróia” no Parlamento Europeu — uma derrota para a saúde

Recentemente, a Comissão Europeia, no âmbito da sua estratégia de saúde pública e no plano de combate ao cancro, veio propor alterações legislativas no sentido de reforçar a proteção dos cidadãos dos efeitos da exposição aos produtos do tabaco. Este esforço segue-se a anos de combate aos efeitos do tabagismo, o maior fator de risco para morte prematura na União Europeia, que continua a causar dano em todas as pessoas que contactam com ele, fumado, vaporizado ou por exposição indireta a aerossóis provenientes da combustão ou emitidos por cigarros eletrónicos e tabaco aquecido. Se o consumo destes produtos leva à perda de mais de 12 milhões de anos de vida saudável na União Europeia, a exposição ambiental subtrai à população mais de um milhão de anos de vida saudável. A proteção da população contra estes efeitos do tabagismo foi — e continua a ser — a maior batalha de saúde pública dos últimos 70 anos.

