Doping no trabalho<_o3a_p>

Felicito a enfermeira Carmen Garcia pelo seu artigo no P2 de domingo. Estive ligado ao ciclismo durante 20 anos. Sendo uma modalidade em que o doping é controladíssimo e os seus responsáveis severamente punidos, nunca deixo de me indignar quando as outras modalidades querem arrumar este assunto na gaveta do ciclismo e seguir como se não tivessem nada que ver com ele. Em linha com que a Carmen escreve, costumo lembrar a entrevista que deu em tempos o psiquiatra de um número considerável de agentes de Wall Street, em que afirmava que a maioria consumia cocaína. Provavelmente os produtos tóxicos que lançaram o mundo numa grave crise financeira foram criados por pessoas sob o efeito da cocaína.

Costumo dizer para não se preocuparem com o doping no ciclismo, que é escrutinado e punido, mas com aquele que tem maiores consequências e que passa despercebido, como, por exemplo, o que é fornecido aos adolescentes nalguns ginásios, ao que é dado aos atletas paralímpicos com défice intelectual, até ao que é dado aos animais de competição e ao preocupante problema de saúde no trabalho abordado no artigo referido.<_o3a_p>

Mário Martins, Ponte de Sor

Houve aqui alguém que se enganou

Sobre o 25 de Novembro, ouçamos o general Costa Neves, do Grupo dos 9 (entrevista ao programa Quinta Essência, Antena 2, 29/02/2024): “A revolta dos pára-quedistas, devido à sua dissolução após o 11 de Março, foi um pretexto aguardado para o golpe e posterior purga, injusta, exagerada, dando cabo da vida de muitos militares, e não, de forma alguma premeditada, um golpe de esquerda.” Foram presos 118 militares de Abril, incluindo Otelo, apesar de não ter participado em qualquer acção.

Vasco Lourenço e a Associação 25 de Abril recusaram ir à cerimónia do 25/11, por discordarem da sua equiparação ao 25 de Abril. Eles bem sabem que o pluralismo e a democracia não foram repostos, porque existiam em alto grau durante o PREC. O que foi derrotado no 25 de Novembro foi a democracia popular nos quartéis, nas fábricas e nos bairros, em comissões e assembleias de trabalhadores, de moradores, de soldados e marinheiros, com que o povo transformou o golpe militar para acabar com a ditadura, na revolução que criou as conquistas do 25 de Abril, plasmadas na Constituição, algumas por cumprir.

Carlos Vieira e Castro, Viseu

Novo feriado

O 25 de Novembro deve ser feriado nacional, porque sabe bem ter mais um feriado. Todavia, para os que isto não baste, acrescente-se que o 25 de Novembro foi obra do “Grupo dos 9”, do PS e de alguns dirigentes do PPD. Decidiram mudar a correlação das forças partidárias no poder e influência política ocupada sobretudo pela esquerda e extrema-esquerda desde o surgimento da democracia em 25 de Abril de 1974. Venha, pois, mais um feriado, mesmo que a verdade histórica não o justifique. Porém, para o descanso do povo seria uma boa notícia.

Aristides Teixeira, Almada

Um caminho para a paz?

Na grande entrevista de António Costa, publicada no PÚBLICO de 29 de Novembro, aquele diz: “…A comunidade internacional terá de assegurar à Ucrânia uma paz justa e duradoura... Isso vai depender, em primeiro lugar, da autodeterminação da própria Ucrânia…” No dia 1.º de Dezembro, na sua visita a Kiev, Costa disse a Zelensky: “…O meu país celebra o Dia da Independência: o nosso direito à autodeterminação, e o direito à integridade territorial e ao respeito pelas fronteiras.”

Se atendermos ao significado político do termo “autodeterminação”, segundo o dicionário Priberam – “Princípio que o povo de um Estado tem de escolher livremente a sua forma de governo e o seu estatuto político” –, no caso da Ucrânia, país há muito reconhecido como tal, isso só seria aplicável aos territórios em disputa, no Donbass e Crimeia; ora sabemos que, por exemplo, a Crimeia, que foi conquistada pela Rússia ao Império Otomano, só esteve integrada na Ucrânia 37 anos (1954-1991), e no Donbass 37% da população considera-se de origem russa.

Nestas circunstâncias, faz de facto sentido perguntar em condições isentas às populações se pretendem pertencer à Ucrânia, à Rússia, ou serem independentes, isto é, reconhecer o seu direito à autodeterminação. E, sejamos honestos, isto não pode ser dito nem pelo invasor russo nem pelo actual regime ucraniano, em que 11 partidos estão suspensos ou ilegalizados. Será que finalmente Costa aponta uma saída realista para o conflito que está a afundar a Europa?

José Cavalheiro, Matosinhos

<_o3a_p>