Bombeiros: um problema grave de forma

Não é a primeira vez que uma classe profissional tenta aproveitar o efeito dominó de acordos do executivo com representantes de outras carreiras. Ora, nada pode justificar negociar sob coacção.

O país foi surpreendido, ontem, com protestos dos bombeiros junto ao edifício em Lisboa onde o Governo tem o seu quartel-general. Os bombeiros sapadores manifestaram-se para pedir a incorporação do subsídio de risco no salário, assim como a revisão e valorização das carreiras. Os bombeiros pedem que, no âmbito da revisão das carreiras, lhes seja atribuído o estatuto de profissão de desgaste rápido.