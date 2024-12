Foi você que pediu nozes, vinho e bolo-rei?

Como relaxar

Na avenida mais movimentada de Portimão, com o embalar das ondas em pano de fundo, há um spa que põe a azáfama num lugar distante, com tranquilidade como se quer.

De energias renovadas, podemos então passar ao capítulo de construir amizades – dizem os investigadores que, afinal, o vínculo não é assim tão orgânico e requer intenção e manutenção – e dedicar algum tempo à ferramenta que nos diz qual a música que mais ouvimos no ano que está a acabar. Estatísticas à parte, é sempre um bom indicador da (in)sanidade musical em sede própria, sem olhar a julgamentos.

Por onde andar

Seguimos com encontros em Musicbox maior, um dos destaques do Palcos da semana. O afamado clube lisboeta faz 18 anos e há festa rija para os lados do Cais do Sodré.

Outros pontos de interesse: uma exposição para os cinco sentidos, uma Fábrica dos Sonhos, os mantras de Devendra Banhart, visitas nocturnas aos Palácios Nacionais da Pena e de Sintra, um presépio à pedra de sal e umas ideias para entreter a família.

Amílcar Correia leva-nos até Mitrovica, no Kosovo, "a cidade que o ódio dividiu a meio".

O que comer

Lara, Pedro, Chandler e Franquette. Se foi você que pediu nozes, não vamos deixar os créditos por mãos alheias: a Tapada de Coelheiros leva o assunto muito a sério e até nos dá nozes com nomes próprios, apesar de, conta Edgardo Pacheco, em termos de frutos secos, a regra ser o "tudo ao molho e fé em Deus".

Com as festas a baterem à porta, importa saber ainda onde estão os melhores bolos-reis de Portugal e preparar a mesa com chefs à medida.

Para o mapa de degustação contribuem o fine dining do Belvedere (Cascais), a Taberna by Lúcia Ribeiro com temperos da avó (Almancil), a renovada Mercearia Ideal (Sesimbra), a máquina do tempo que é Almada e "aquele pudim de nozes que vale uma viagem até Coina".

O que beber

Se é dos que vêem no vinho uma boa oportunidade de espalhar a magia do Natal, temos dois artigos no sapatinho: 15 garrafas para a ceia e mais 15 para presentear. Entre o bacalhau e o peru, há escolhas certas para melhorar o repasto, e para todas as bolsas, mas tenha em mente que "entre oferecer um mau vinho ou um par de meias, é sempre preferível apostar nas meias", como confidencia Pedro Garcias.

Que se faça justiça também a este roteiro pelo Parque Natural da Arrábida, às vindimas da doce Suíça, a um Porto Vintage que "merece ficar na história", aos topos de gama da Península de Setúbal, à resistência heróica da Cooperativa do Pico e à casta Negra Mole.

Alternativas ao álcool? Também temos e também levam fruta, acidez e taninos.

O que ver

Jude Law à cabeça de Skeleton Crew: Aventura pela Galáxia. A segurança e integridade de Blitz de Steve McQueen. A história de Ayrton Senna replicada com tudo (até adrenalina). Não Digas Nada, ou uma série que está ao nível da melhor televisão feita este ano. O Americano, um western sobre Faustino Cavaco e o Portugal dos anos 80. É nestes títulos que se sintoniza a grelha do pequeno ecrã.

No cinema, os holofotes apontam para O Quarto ao Lado, Wicked e Conversas com o Diabo, entre outras estreias.

O que ler

"Não fumo marijuana. Dou pequenas baforadas de alegria". Passe a clara chamada de atenção, que até daria uma boa estampa para t-shirt, a frase é creditada a Rachel Kushner, escritora norte-americana que veio a Portugal participar no Leffest - Lisboa Film Festival e que aproveitou a boleia para falar sobre O Lago da Criação.

Outras boas leituras: A Vida em Nós, o novo livro de José Tolentino de Mendonça; A Corneta Acústica de Leonora Carrington; Querida Tia de Valérie Perrin; e as notas do psicólogo Nuno Costa em Já Não Sei o Que Te Diga! - O papel do diálogo construtivo no nosso dia-a-dia.

Fechamos a banca com uns livros de ciência para o Natal e um livro para a petizada sobre O Que nos Torna Humanos.

