Trump admite deixar cair Hegseth e nomear Ron DeSantis secretário da Defesa

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estará prestes a desistir da nomeação de Pete Hegseth para o cargo de secretário da Defesa e a convidar para a função o governador da Florida, Ron DeSantis, avança nesta quarta-feira o jornal Wall Street Journal.

O processo de nomeação de Hegseth, de 44 anos, um antigo combatente e comentador político na Fox News, está em risco de descarrilar no Senado, perante as dúvidas de alguns senadores republicanos sobre a escolha de Trump para liderar o Pentágono.

Depois de o Presidente eleito dos EUA ter anunciado a nomeação, em Novembro, veio a público que Hegseth foi alvo de uma denúncia de violação, na Califórnia, em 2017 — uma acusação que Hegseth desmente e pela qual não chegou a ser alvo de uma acusação criminal, tendo assinado um acordo extra-judicial com a queixosa —, e que foi forçado a afastar-se da gestão de duas organizações de apoio a ex-combatentes "em face de denúncias de má gestão financeira, impropriedade sexual e má conduta pessoal", incluindo alcoolismo, segundo a revista New Yorker.

Esta semana, Hegseth encontra-se em Washington D.C. a tentar persuadir os senadores republicanos menos entusiasmados com a sua nomeação, mas a notícia do Wall Street Journal indica que essa operação não está a ser bem-sucedida. Para ver a sua nomeação aprovada no Senado, depois da tomada de posse de Trump como Presidente dos EUA, a 20 de Janeiro de 2025, Hegseth teria de garantir, no mínimo, 51 votos no Senado, sendo que o Partido Republicano terá uma maioria relativamente curta de 53-47.

Segundo o Wall Street Journal, Trump já terá conversado com DeSantis sobre a nomeação para o cargo de secretário da Defesa, em substituição de Hegseth.

DeSantis, de 46 anos, tem uma relação de altos e baixos com Trump. O Presidente eleito dos EUA considera que foi ele o principal responsável pela vitória de DeSantis na eleição de 2018 para governador da Florida, mas o crescimento de DeSantis no interior do Partido Republicano, desde então, levou-o a desafiar Trump nas eleições primárias republicanas de 2024.

Se aceitar a nomeação, DeSantis irá abandonar o cargo que lhe deu uma grande visibilidade no Partido Republicano e nos meios conservadores dos EUA nos últimos anos. Em 2022, num ciclo eleitoral em que a vitória dos republicanos na Câmara dos Representantes foi menos expressiva do que se esperava — e em que os candidatos apoiados por Trump foram os principais derrotados —, DeSantis foi reeleito com quase 60% dos votos na Florida.

A confirmar-se a troca, será a terceira vez, desde a eleição de Novembro, que Trump se vê forçado a abdicar de primeiras escolhas na composição do seu próximo Executivo.

Em Novembro, Matt Gaetz desistiu do processo depois de ter sido nomeado por Trump para procurador-geral dos EUA. Tal como Hegseth, Gaetz não tinha apoio suficiente na bancada do Partido Republicano no Senado, na sequência de denúncias de sexo com uma menor de idade e consumo de drogas.

Na terça-feira, um xerife da Florida, Chad Chronister, exclui-se do processo depois de ter sido escolhido por Trump para ser o próximo director da DEA, a agência de combate ao tráfico de drogas. Chronister, que foi criticado no Partido Republicano da Florida por ter forçado o cumprimento à risca das leis de confinamento durante a pandemia de covid-19, anunciou num comunicado que não se sente à altura daquilo que lhe ia ser exigido no cargo.