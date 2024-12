O momento é “definidor” para o movimento pró-europeu que contesta a legitimidade do Governo do Sonho Georgiano. A repressão nas ruas agudiza-se, mas os activistas não querem tréguas.

A rotina de Nika Khomasuridze na última semana mantém-se inalterada. Do escritório na ONG onde trabalha desloca-se, ao fim do dia, para a frente do Parlamento georgiano, no centro de Tbilissi, onde permanece quase toda a noite, suportando as temperaturas negativas e as cargas policiais cada vez mais violentas. Quase não consegue ir a casa, diz ao PÚBLICO por telefone.