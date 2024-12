Oposição apresenta moção para destituir o Presidente da Coreia do Sul

PD e outros cinco partidos dizem que Yoon “violou a Constituição” ao declarar a lei marcial. Oito deputados do partido do chefe de Estado têm de votar a favor para a destituição ser aprovada.

Liderados pelo Partido Democrático (PD), os representantes dos seis partidos da oposição na Assembleia Nacional da Coreia do Sul apresentaram esta quarta-feira um pedido formal de destituição do Presidente do país, Yoon Suk-yeol, que, horas antes, declarou lei marcial e autorizou as Forças Armadas a cercarem e a bloquearem os edifícios parlamentares, em Seul. O ministro da Defesa, Kim Yong-hyun, apresentou, entretanto, a demissão.