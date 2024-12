Nandi-Ndaitwah é a primeira mulher Presidente da Namíbia

A Namíbia elegeu a sua primeira mulher Presidente, com a até agora vice-presidente Netumbo Nandi-Ndaitwah a ser declarada vencedora das eleições presidenciais da semana passada, mantendo o histórico partido SWAPO no poder.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), os resultados oficiais comprovaram que Nandi-Ndaitwah, de 72 anos, venceu com 57% dos votos, não precisando de uma segunda volta.

O seu partido SWAPO, no poder há 34 anos, vai assim manter-se nos destinos da nação, apesar de os partidos da oposição terem rejeitado os resultados, no seguimento de vários problemas técnicos, incluindo a escassez de boletins de voto, o que levou os funcionários eleitorais a prolongar a votação até sábado, motivando os protestos da oposição.

O SWAPO também manteve a sua maioria na votação parlamentar e conseguiu evitar o destino dos partidos há muito no poder na vizinha África do Sul e no Botsuana, que perderam as suas maiorias este ano.

Nandi-Ndaitwah foi membro do movimento clandestino de independência da Namíbia na década de 1970, e foi promovida a vice-presidente em Fevereiro, após a morte do Presidente Hage Geingob durante o seu mandato, e será a quinta presidente da Namíbia após a independência.

A Namíbia, que faz fronteira a Norte com Angola, é um extenso país na costa sudoeste de África, com mais do dobro do tamanho da Alemanha, mas com apenas 3 milhões de habitantes, o que a torna um dos países mais escassamente povoados do mundo, e é uma das democracias mais estáveis de África.