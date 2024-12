Governo francês derrubado por moção de censura na Assembleia Nacional

O Governo francês liderado por Michel Barnier foi derrubado, esta quarta-feira, com a aprovação de uma moção de censura com os votos dos partidos do bloco da esquerda da Nova Frente Popular e do partido de extrema-direita, União Nacional. O executivo, que dependia de um frágil pacto de não-agressão com a União Nacional, liderada na Assembleia Nacional por Marine Le Pen, viu-se cercado quando a União Nacional e os partidos de esquerda anunciaram que iam censurar o Governo francês por ter forçado a aprovação da lei de financiamento da segurança social, que não tinha apoios na câmara baixa do parlamento.

